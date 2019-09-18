國際財經

美國對華貿易協議有望明年大選前後達成，沙地石油生產亦料將於本月底回復正常，但市場觀望聯儲局議息會議，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7337點，升16點或0.23%；德國DAX指數報12368點，跌3點或0.03%；法國CAC 40指數報5618點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報21870點，升68點或0.32%。

道指期貨暫報27073點，跌37點。

中美貿易談判或有突破。美國總統特朗普表示，明年美國大選前或大選之後一天，可能與中國達成貿易協議，形容將是一份最好的協議；並已經告訴中方，如果在明年大選後達成協議，對北京而言，條款將比現時的更差，而中國亦知道這一點。白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦就中美經貿問題大吹暖風，形容就中國問題而言，「風中有一種樂觀氣氛、空氣中有一些音樂」。

中美兩國副部級官員，星期四會在華盛頓就經貿問題進行磋商，為下月初，由副總理劉鶴、美國貿易代表萊特希澤及財長努欽參與的第十三輪高級別經貿磋商做準備。

另外，沙地阿拉伯兩處大型石油生產設施上周六遭到無人機攻擊，每日570萬桶的石油產能被中斷，市場一度憂慮全球石油供應或嚴重萎縮。沙地新任能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Abdulaziz bin Salman)周二在記者會表示，預期受損的石油生產設施9月底前可以完全恢復產能。路透引述兩名消息人士報道，沙地阿拉伯的石油生產將比最初預計的更快全面恢復，僅需兩或三周，而不是最初的數月時間。

在關注中東地緣政治局勢發展的同時，全球央行動態重新成為市場焦點。美國聯儲局於周二開始召開為期兩日的貨幣政策會議，並將在周三(本港周四凌晨)公布會議決定。市場普遍預計，聯儲局將宣布減息四分一厘。但交易商關注會後聲明，是否暗示減息行動已告一段落。

政局方面，西班牙政府公布，因應主要黨派無法解決過去數個月來的政治僵局，將於11月10日再度舉行國會選舉。這是西班牙4年來第四度舉行大選。民調顯示，即使再度大選，也無法確定主要政黨可分出勝負，從而組成政府。

沙地石油產量恢復速度快於最初預計，加上美國上周原油庫存意外增近60萬桶，拖累油價下滑。紐約原油期貨延續上日跌逾5%的頹勢，現時每桶報59.15美元，跌0.19美元或0.32%；倫敦布蘭特期油亦在昨日大挫逾6%後，今日最新續跌0.01美元或0.02%，報64.54美元。

美國能源資訊局(EIA)稍後公布官方統計結果，市場預期上周原油庫存將減少200萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少80萬桶與增加30萬桶。