國際財經

美國聯儲局正舉行一連兩日的議息會議，新債王岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，當局可能會啟動「輕度量化寬鬆(QE)」。

岡拉克接受路透訪問時指出，回購市場的利率飆升，將使聯儲局更有可能很快地恢復其資產負債表的擴張。當局將可能啟動「輕度量化寬鬆」，讓資產負債表擴張與貨幣增長一致，就像他們在信貸危機之前所做的那樣。

美國聯儲局將於周三(本港周四凌晨)公布議息會議決定。市場普遍預計，當局將宣布減息四分一厘。但交易商關注會後聲明，是否暗示減息行動已告一段落。