國際財經

美國財政部擬議新規，準備就美國的關鍵技術、重要基礎設施以及敏感個人資料領域加強對外資的監管。目前美國正在設法監控來自中國的投資，以防損害國家安全。

假若新規獲批，美國外資審議委員會(CFIUS)將被賦予更大權力，可以審核更多針對包括房地產在內的美國關鍵行業的外資收購計劃。有關規定生效時間將不遲於明年2月。

CFIUS審查併購和股票購買交易，以確保不會危及國家安全。隨着中美在貿易和科技的爭端加劇，CFIUS提高了對中國企業投資的審查。