國際財經

蘋果公司(Apple)宣布，向玻璃屏幕供應商康寧(Corning)提供額外2.5億美元(約19.5億港元)資金，款項由其成立的美國先進製造業基金撥付。

2017年5月，蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)宣布設立規模為10億美元的美國先進製造業基金，旨在刺激美國就業。當月，康寧就成為該基金的首家受益企業，獲得2億美元的投資額，計及是次，康寧累計獲得蘋果4.5億美元投資。

美國先進製造業基金規模現已提高至50億美元，共向供應商投資10億美元。