國際財經

英國可能再度推遲脫歐，英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)據報可能因而被要求延長其行長任期。

英國《金融時報》引述消息人士指出，下一任英倫銀行行長的任命將被推遲至即將可能到來的大選之後。如果英國脫歐再次推遲，卡尼將被要求延長任期。

英國財政部回應稱，下一任央行行長的任命程序正在順利地進行中，將在適當的時候進行任命。

報道指，由高級公職人員及一位獨立成員組成的專門小組，已將接替卡尼的最終候選人名單提交給財政部。據悉，包括金融行為監管局(FCA)行政總裁貝利(Andrew Bailey)、西班牙國際銀行集團英國主席Shriti Vadera、倫敦政治經濟學院校長Minouche Shafik，以及英國央行副行長布羅德班特(Ben Broadbent)和康利夫(Jon Cunliffe)。

報道稱，不大可能在英國政府規定的最後期限之前，宣布卡尼的繼任者。遴選下任央行行長的工作進度非常緩慢，預計在11月或12月進行的大選可能令最終任命要等到新政府上任後才完成。

英國首相約翰遜上月表示，下任英國央行行長必須有獨立性，但他未就繼任者人選是否必須支持脫歐發表評論。

卡尼原定將於明年1月底卸任，其繼任者將由財相賈偉德(Sajid Javid)正式選定。