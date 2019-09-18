國際財經

Photoshop軟件開發商Adobe公布，第三季淨利潤按年升19%至7.928億美元；每股經調整盈利2.05美元，收入升24%至28.3億美元，優於分析員預期平均值1.97美元與28.2億美元。

集團預期，本季度收入為29.7億美元，低於分析員預期平均值30.3億美元。該公司表示，上季來自包括Photoshop在內的數碼媒體分支收入升22%至19.6億美元，但按年升幅是最少10季以來最低。

消息公布後，該公司股價在市後時段跌2.7%。