國際財經

油價大跌拖低能源股，加上聯儲局展開為期兩天議息會議，投資者保持觀望，美股一度回軟；但市場仍憧憬聯儲局本周減息，加上美國總統特朗普向記者暗示稱，中美兩國可能很快達成雙邊貿易協定，都為美股帶來支持，三大指數收市反覆向好。此外，聯儲局為穩定債券回購利率，10年來首次在市場進行回購操作增加流動性。

儲局回購操作穩債市

道指早段曾跌92點，即市低見26984點，最終以全日高位收市倒升33點或0.13%，報27110點。標指漲0.26%，收報3005點。納指則升0.40%，收報8186點。歐股個別發展，法股升0.24%， 德股和英股均輕微回落。

紐約期油收市大跌5.7%，每桶報59.34美元；布蘭特期油收報64.55美元，下滑6.5%。石油出口國組織(OPEC)最大成員沙地阿拉伯能源部長稱，可以在本月底全面恢復生產，如常向客戶供油，屆時回復至每日1100萬桶產能，11月底增至1200萬桶。

油股埃克森美孚股價回落0.76%，標普500能源板塊下滑1.52%。綜合化工產品集團陶氏下挫2.06%，為跌幅最大的道指成分股；升幅最大的道指成分股為波音，股價抽高1.41%。

聯儲局將於周三(香港時間周四凌晨2時)公布議息決定，主席鮑威爾隨後出席記者會，市場廣泛預期會減息0.25厘，把聯邦基金利率範圍從2至2.25厘，降至1.75至2厘。

觀望議息結果

紐約聯儲銀行周二宣布，針對多種債務工具，包括美國政府債券、機構債券和按揭抵押債券，進行了總值750億美元(約5850億港元)的回購操作(repo operation)，向市場提供資金，是10年來第一次，目的是希望藉此控制基準利率水平。操作原訂早上9時半到9時45分進行，後來因為技術問題而延遲到10點左右開始。

債市周一出現大量回購，導致隔夜回購利率飆至10厘，遠高於聯邦基金利率範圍的最高點(2.25厘)，令市場人士擔心儲局失去保持基準利率範圍的能力。外電指是因為企業到期交稅，上周債券拍賣付款期，以及投資者沽債導致銀行體系現金不足，令隔夜回購利率飆升。

美元先升後跌，兌歐羅尾段挫0.63%，報1.1073美元，美滙指數跌0.38%，報98.23；美元兌日圓持平，報108.13日圓。紐約期金收市升0.1%，每盎斯報1513.4美元。

數據方面，美國工業生產8月升0.6%，是一年來最大的升幅，也高於市場預期的0.4%。全國房屋建築商協會(NAHB)的樓市信心指數漲至1年新高，在9月升1點，報68。