國際財經 中國財經

美國最大私募基金管理集團之一黑石行政總裁蘇世民(Stephen Schwarzman)認為，中國的經濟奇跡是建基於西方國家的利益損失。

蘇世民接受美國CNBC電視台訪問時指出，中國過去四十年來的經濟高速增長，是因為避過關稅問題，不與市場經濟接軌，以及對知識產權有另類處理手法；一旦沒有這些得益，其經濟增長將變得很低。

面對美國及其他發達國家對事態的不滿，中國也明白須改變其貿易與商業操作模式，但中國拒絕這樣做，因為擔心經濟增速受阻。

對於中美兩國本周重新啟動副部級貿易談判，蘇世民感到鼓舞。