國際財經

美國CNBC電視台報道，總統特朗普暗示，中美兩國可能很快達成雙邊貿易協定。消息曝光後，美股道瓊斯指數扭轉跌勢，一度掉頭輕微轉升。

截至本港時間凌晨約2時27分，道指報27047點，跌29點或0.11%；早段最多曾挫92點；稍早時則一度倒升8點。標普500指數報2997點，跌不足1點或0.02%；納指報8159點，升5點或0.07%。

沙地較預期早修復損毁產油設施

油價顯著回吐，且跌幅不斷擴大，主要因為沙地阿拉伯能源部長表示，早前受無人機攻擊損害的原油產能本月底將恢復，而不是最初估計的須時數個月。消息拖累紐約期油現時回落5.61%，每桶報59.37美元；倫敦布蘭特期油下挫6.20%，每桶報64.74美元。

能源股受壓，標指能源股指數回落1.64%。埃克森美孚股價下跌0.90%，雪佛龍微跌0.14%。

在關注中東地緣政治局勢發展的同時，全球央行動態重新成為市場焦點。美國聯儲局於周二開始召開為期兩日的貨幣政策會議，並將在周三(本港周四凌晨)公布會議決定。市場普遍預計，聯儲局將宣布減息四分一厘。

據芝加哥商業交易所的美聯儲觀察工具，目前聯邦基金期貨市場預測聯儲局周三減息四分一厘的機會率為65.8%，昨日為78.5%，一周前的預測為92.3%。至於預計本周聯儲局維持利率政策不變的機會率為36.5%，高於一天前的21.5%和一周前的5.4%，一個月前可能性為零。

標普全球評級美國首席經濟學家Beth Ann Bovino稱，市場主流還是預期聯儲局即將減息25點子，而油價飆升令市場對聯儲局不用急着減息的預期也驟然提高，因為高油價會刺激通脹。

不過，德銀證券資深美國經濟學家Brett Ryan持不同觀點，認為油價飆升反而會增加聯儲局本周減息的理由，令FOMC更為鴿派。因為本輪油價上漲的原因是地緣政治風險增大，消費者信心也會被汽油價格上漲衝擊，因此更需要聯儲局保險式減息來對沖。

ICE美滙指數回落0.37%，報98.25；歐羅大漲0.61%，報1.1071美元；英鎊同樣抽高0.65%，報1.2511美元。