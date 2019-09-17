國際財經

德勤估計，美國今年傳統零售業黃金檔期收益將錄得4.5%至5%增長；其中，電貿收益的按年升幅將介乎14%至18%。

報告預期，美國今年11月至12月的零售旺季總收入將超過1.1萬億美元，電子商貿收入介乎1440億至1490億美元。

受到政府局部停擺、消費者增加儲蓄，以及股市回落等因素影響，去年傳統零售業黃金銷售檔期收入錄得下滑。

德勤副主席Rod Sides指出，今年情況將有所改善，因為消費者可支配收入有所改善，零售商也從不同渠道吸引消費者花錢，消費市道預料樂觀。