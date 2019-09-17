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今日 00:23 國際財經

沃爾瑪被美國當局指涉及歧視女僱員

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《華爾街日報》引述美國公平就業機會委員會(EEOC)內部通知稱，委員會認為，沃爾瑪很可能對178名女性僱員存在性別歧視，包括為這些女性提供的薪酬較低，以及升遷機會較少。

委員會促請沃爾瑪與發起投訴的女性僱員研究解決方案，包括尋求達成和解協議及改變公司聘用方式。沃爾瑪為全球最大零售商，聘用150萬名僱員。

沃爾瑪發言人Randy Hargrove回應稱，EEOC的調查模糊不清及不精準，但沃爾瑪願意進行調解。他表示，部分個案發生在15年前，並不代表現時情況。

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