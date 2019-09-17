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中行上半年跨境人幣清算量增23%

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中國人民銀行公布，授權中國銀行馬尼拉分行擔任菲律賓人民幣業務清算行。中行已在港澳台、德國、法國、澳洲、馬來西亞、匈牙利、南非、贊比亞、美國、日本、菲律賓等13個國家和地區擔任人民幣清算行。

上半年中行跨境人民幣清算量達212.67萬億元，按年增長22.64%，繼續保持全球第一。

作為第一家進入菲律賓的中資金融機構，中行馬尼拉分行致力於拓展人民幣在菲國使用，發行了菲律賓首張人民幣披索雙幣借記卡，建立了當地人民幣清算系統，並協助菲律賓政府先後兩次在中國銀行間市場發行熊貓債。

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