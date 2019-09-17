國際財經

中美貿易緊張局勢於上周顯著緩和：中國國務院關稅稅則委員會於上周三(9月11日)發布公告，宣布從今日(9月17日)開始排除對部分美國商品加徵關稅；美國總統特朗普亦在上周四(9月12日)上午發文宣布，將對2500億美元中國輸美商品上調關稅時間，從10月1日推遲到10月15日。上周澳元/美元受惠於市場風險胃納回升而企穩0.6835上方並小幅攀升，最高見0.6892，創下自7月30日以來的六周新高。

不過，周一(9月16日)公布的中國8月工業生產及零售銷售等經濟數據均顯示中國經濟進一步放緩，令市場憂慮澳洲出口需求，加上澳洲儲備銀行於今早(9月17日)公布的9月3日貨幣政策紀要再度表示，將考慮進一步放寬政策，同時預期利率將長期處於低水平。紀要發布後市埸預期澳央行今年內再度降息的可能性進一步增加，澳元/美元一度下跌至最低0.6828，創9月6日以來的一周新低。本周投資者應留意美國聯儲局將於周四(9月19日)凌晨2點公布議息結果及會後聲明，若聯儲局如期減息但措詞比市埸預期鷹派，甚至意外維持息率不變的話，澳元/美元很大機會延續跌勢。

技術分析方面，澳元/美元於9月3日跌至最低0.6685後觸底反彈並連升五日，9月12日更一度升至六周高位0.6892，然而滙價在短暫升破0.6880阻力(由4月17日高位0.7202至8月7日低位0.6674下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)後升勢轉趨乏力，明顯在0.6880-0.6900區域面臨不少沽壓。目前澳元/美元已輕微跌穿日線圖的小型上升通道底部，若短期內未能企穩0.6820的話，後市滙價很可能會進一步下探0.6760，甚至是8月7日低位0.6670附近水平。

交易策略方面，我們根據8月30日策略於0.6820建立的澳元/美元沽盤(下望0.6660，升穿0.6855止損)已於0.6855平倉，虧損35點。短期內待澳元/美元回升至0.6880-0.6900區域沽出，下望0.6660，升穿0.6940止損。

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