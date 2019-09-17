國際財經

市場關注沙地阿美石油設施遭襲擊後，美國與沙地會否對伊朗報復，加上聯儲局周二起一連兩日議息，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報7329點，升8點或0.11%；德國DAX指數報12342點，跌37點或0.31%；法國CAC 40指數報5598點，跌3點或0.06%；意大利富時MIB指數報21884點，跌85點或0.39%。

道指期貨暫報27037點，跌43點。

美國聯儲局周二起一連兩日召開議息會議。市場預期聯儲局減息0.25厘的可能性為78.5%，藉以確保美國經濟在中美兩國貿易爭拗、英國脫離歐盟等不明朗因素下，經濟下行風險可望降低。

中美兩國副部級代表將於周四在美國首都華盛頓會面，展開貿易談判，為10月在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。美國總統特朗普亦表示，美國已與日本就關稅壁壘和數碼貿易達成初步貿易協議，毋須國會批准。

另外，全球最大石油企業沙地阿美(Saudi Aramco)上周六兩處石油設施遭受嚴重襲擊，外電引述知情人士透露，沙地阿美已通知至少4個客戶，部分原定於10月初交付的原油將會推遲到該月稍後時間，但仍將按照合同全額供應。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報61.89美元，跌1.01美元或1.61%；倫敦布蘭特期油報67.97美元，跌1.05美元或1.52%。