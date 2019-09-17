熱門：

今日 16:57 國際財經

WeWork母公司:年底前完成上市

放大圖片

共享辦公室營運商WeWork母公司We Company發表聲明，稱公司計劃於年底前完成上市。

《華爾街日報》稍早前引述知情人士消息指，We Company可能會將首次招股集資(IPO)至少推遲至下個月。

按原計劃，We Company於本周開始向投資者推介公司，並在本月初首次公開發行股分。

We Company現於聲明中說，預期將在今年年底完成上市。公司對未來的上市活動充滿期待，也希望在此感謝所有員工、成員和合作夥伴，感謝他們一直以來的支持和付出。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。