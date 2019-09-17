國際財經

共享辦公室營運商WeWork母公司We Company發表聲明，稱公司計劃於年底前完成上市。

《華爾街日報》稍早前引述知情人士消息指，We Company可能會將首次招股集資(IPO)至少推遲至下個月。

按原計劃，We Company於本周開始向投資者推介公司，並在本月初首次公開發行股分。

We Company現於聲明中說，預期將在今年年底完成上市。公司對未來的上市活動充滿期待，也希望在此感謝所有員工、成員和合作夥伴，感謝他們一直以來的支持和付出。