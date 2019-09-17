國際財經

環球貿易緊張關係緩和，惟美國聯儲局稍後召開議息會議，加上投資者關注沙地阿美石油設施遭襲擊後，美國與沙地是否對伊朗實施報復措施，市場氣氛趨向審慎，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7331點，升10點或0.14%；德國DAX指數報12373點，跌6點或0.05%；法國CAC 40指數報5610點，升8點或0.15%；意大利富時MIB指數報21974點，升5點或0.02%。

道指期貨暫報27070點，跌10點。

美國聯儲局周二起一連兩日召開議息會議。市場預期聯儲局減息0.25%的可能性為78.5%，藉以確保美國經濟在中美兩國貿易爭拗、英國脫離歐盟等不明朗因素下，經濟下行風險可望降低。專家指出，除了普遍預期的減息決定外，市場最關注的是，聯儲局日後的利率走勢，如果消息欠佳，股市可能出現調整。

不過，沙地阿拉伯石油設施遇襲，掀動油價突然飆升，隨即引發聯儲局周三議息後不減息的可能性升溫。聯儲局高層此前表示，通脹溫和，有利於當局減息，但上述情況逆轉，減息可能性相應下滑。

全球最大石油企業沙地阿美(Saudi Aramco)位於布蓋格(Abqaiq)大型原油加工廠上周六遇襲受損，其多數產能可能數周或數個月內都不能恢復。外電引述沙地官員向外國高級外交官透露，正面臨按周或按月計的「嚴重」中斷。消息人士亦稱，沙地官員正在討論可能推遲沙地阿美的首次公開發行(IPO)計劃。

國際貿易方面，中美兩國副部級代表將於周四在美國首都華盛頓會面，展開貿易談判，為10月份在華盛頓舉行的第13輪中美經貿高級別磋商做準備。至於美國總統特朗普亦表示，美國已與日本就關稅壁壘和數碼貿易達成初步貿易協議，毋須國會批准。

油組呼籲市場毋須對沙地石油設施遇襲過分恐慌，油價在上日飆升逾14%後，今日出現獲利回吐。紐約原油期貨現時每桶報62.32美元，跌0.58美元或0.92%；倫敦布蘭特期油報68.74美元，跌0.28美元或0.41%。