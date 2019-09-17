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今日 10:38 國際財經

韓副財長:沙地油田遇襲對韓影響有限

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韓聯社引述南韓企劃財政部第一次官金容範稱，沙地阿拉伯油田遇襲短期內不會給南韓進口原油帶來較大影響，南韓經濟近期受到的影響也將有限。

金容範指出，南韓主要以長期合同方式進口沙地原油，從南韓煉油行業檢查結果來看，原油裝船日程和運量沒有大的變動。他還提到，有必要防範中東亂局蔓延長期動盪，一旦原油供應形勢惡化，將會考慮釋放政府和民間的原油庫存和戰略儲備，迅速穩定市場。

沙地的油田和煉油廠遭到無人機襲擊後，外界對石油停產的憂慮加劇，導致國際油價一夜暴漲。

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