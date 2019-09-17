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今日 10:34 國際財經

EIA料美10月頁岩油產量創歷史新高

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美國能源資訊局(EIA)預料，美國7大頁岩油產區10月原油產量料每日增加7.4萬桶，至創紀錄的每日884.3萬桶。

EIA又預計，美國天然氣產量10月將增至紀錄高位每日824億立方英呎。這將比9月預估每日高出近5億立方英呎，使大型頁岩盆地的產量連續第9個月增長，雖然自年初以來各地區的活躍鑽井數量下跌。

EIA稱，生產商8月在幾個最大的頁岩盆地鑽井1247座，完成1389座，使庫存井(DUC)總量減少142座至7950座，為去年11月以來最低水平。

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