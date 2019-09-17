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今日 09:53 國際財經

沙地阿美損毀油廠多數產量或無法數月內恢復

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全球最大石油企業沙地阿美(Saudi Aramco)位於布蓋格(Abqaiq)大型原油加工廠上周六遇襲受損，其多數產能可能數周或數個月內都不能恢復。

沙地阿美在沙地阿拉伯兩處產油設施上周六遇襲，造成嚴重破壞，影響全球石油供應和油價。目前全球都在關注沙地油產何時恢復過來。最初，據悉大量原油可能幾天內就會開始恢復供應。

不過，外電引述沙地官員向外國高級外交官透露，正面臨按周或按月計的「嚴重」中斷。據悉，雖然沙地阿美仍在評估工廠狀況和維修餘地 ，但該油企目前認為只有不到一半的產能可以迅速恢復。

Energy Aspects首席石油分析師Amrita Sen表示，對布蓋格油廠設施的破壞比之前預想的更嚴重。雖然仍然認為中斷的570萬桶日產能中，多至一半可能會相當迅速地恢復，但總產能完全恢復可能需要數周甚至數月時間。

沙地阿美前高級企業策劃顧問Phillip Cornell亦指出，布蓋格油廠中將氣態化合物從原油中分離的穩定塔需要的修復時間最長，可能需要數周或數月的時間來獲得專門的零件。

布蓋格油廠每日處理570萬桶石油，約佔沙地產量的一半。此次損失是石油市場發生的最嚴重的油供應中斷單一事件。消息人士表示， 沙地阿美正在開闢閒置的海上油田以取代部分損失的產量。

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