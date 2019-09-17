國際財經

美國總統特朗普表示，美國已與日本就關稅壁壘和數碼貿易達成初步貿易協議，不須國會批准。

白宮公布特朗普致國會的信函，他在信中表示，打算在未來幾周簽署這份協議，並通知國會將根據貿易法案的一項條款達成這項關稅協議，該條款允許美國總統通過公告互惠削減關稅。

特朗普在信中未透露協議的任何內容，但日方曾表示，願意考慮將農業關稅降至跨太平洋夥伴關係協定(TPP)先前擬議的水平。特朗普2017年上任才3天時就宣布退出TPP。

特朗普的信中還稱，美方將尋求與日方進行進一步貿易磋商。