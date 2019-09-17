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沙地遇襲刺激 布油創史上最大單日升幅



沙地阿拉伯石油設施遇襲事故，刺激倫敦布蘭特期油創出史上最大單日升幅，最多升19.5%，至每桶71.95美元，收市仍漲14.6%。紐約10月期油收市升14.7%，為4個月以來最高。

中美副部級貿易談判周四華盛頓舉行



美國貿易代表辦公室發言人稱，中美兩國副部級代表將於周四在美國首都華盛頓會面，展開貿易談判。

油價狂飆逾一成 道指收市挫142點



油價急飆或拖累全球經濟放緩，美股終止連升8個交易日，道指周一曾挫186點，收市仍跌142點或0.52%，標指下滑0.31%，納指回吐0.28%。航空板塊首當其衝，聯合航空挫2.84%；但油股埃克森美孚和雪佛龍分別高收1.50%和2.16%；標普500指數能源板塊抽高3.29%。寶潔股價下挫1.94%，受罷工拖累的通用汽車跌逾4%；蘋果iPhone 11的預售訂單表現據稱不俗，股價彈0.53%。

外圍焦點簡訊

￭ 紐約聯儲製造業指數9月跌至2，8月為4.8，預期為4。

￭ 美滙指數尾段升0.41%，至98.66；日圓兌美元曾漲0.58%，其後傳出日本央行有意減息，尾段倒跌0.04%；歐羅和英鎊兌美元齊回落0.64%。

￭ 紐約期金收市升0.8%，報每盎斯1511.5美元；鉑金曾漲1.05%，創歷史新高。

￭ 外電：沙地官員考慮推遲沙地阿美(Saudi Aramco) IPO。

￭ 黑石(Blackstone)據稱向美高梅度假村(MGM Resorts)洽購其位於拉斯維加斯的兩大賭場酒店。

￭ 英國股市收市跌0.63%；德股回吐0.71%；法股跌0.94%。

￭ 在台灣，鴻海創辦人郭台銘表示不參與總統選舉；前副總統呂秀蓮周二申請參選總統。

美參議員料香港人權法案可輕易獲通過



《香港人權及民主法案》主要推手之一美國共和黨國會參議員魯比奧(Marco Rubio)預料，《法案》可輕易獲國會與白宮通過。

工行首發五批粵港澳大灣區主題綠色債



工行(01398)首次發行5批「粵港澳大灣區」主題綠色債券，募集資金主要投放在大灣區的清潔交通及再生能源類資產。票面利率高、低水平分別為3.1%至2.2%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27003點，較昨日恒指收市低水122點。

￭ ADR港股比例指數報27002點，較港收市低122點。

￭ 穆迪降香港信用評級展望至「負面」，維持長期信用評級「Aa2」。財政司司長陳茂波不認同有關展望下調的決定。

￭ 林鄭月娥在Facebook專頁稱，以新定價推出的居屋單位數目已超9000個，政府會盡力覓地建屋，重燃市民「上車」希望。

￭ 價值2000萬元以上豪宅，8月一手及二手買賣合約登記錄得207宗，總值100.9億元，分別按月跌15.5%及17.6%，創6個月新低。

￭ 新地(00016)北角海璇重發價單，調高6伙單位售價，加幅由1%至7%不等，並於周五發售。

￭ 愛德新能源(02623)按每股配售價0.09元，配售最多9.82億股新股，淨籌8560萬元。

￭ Teamway (01239)按每股配售價0.064元，配售2.26億股，淨籌約1449萬元。

￭ 順騰(00932)發行2億元可換股債券，淨籌1.98億元。

￭ 亨泰(00197)預期全年錄得虧損大增。

￭ 松景科技(01079)預期全年淨虧損大增。