國際財經

沙地阿拉伯石油設施遇襲事故，牽動油價周一飊升逾一成，倫敦布蘭特油價創下有紀錄以來最大單日升幅，紐約期油創下4個月以來最高。

紐約10月期油最高升15.5%至63.34美元，是2008年12月以來最大即市升幅，收市升8.05美元或14.7%，每桶報62.90美元，是5月21日以來現貨月份合約價格新高水平。倫敦布蘭特期油最高升19.5%至71.95美元，收市升14.6%，每桶報69.02美元。

上周六，沙地兩大主要產油區遇襲，初步消息指沙地國營石油企業沙地阿美的日產量將暫時損失570萬桶，相當於全球每日需求量5%。伊朗總統魯哈尼周一表示，襲擊是因為沙地攻擊也門遊擊隊後遭報復。不過，美國與沙地則認為，攻擊來自伊朗而不是胡塞武裝部隊擁有的武器。

美國總特特朗普已授權美國能源部，必要時可釋出戰略石油儲備以平抑油價。不過，能源部表示，仍未決定是否釋出原油儲備。特朗普又指出，美國已作好準備，隨時對事件作出回應。

Infracap MLP場內交易基金經理Jay Hatfield指出，雖然有指襲擊事件可能導致油價升至100美元，但有關預計是假設沙地與伊朗全面開戰，暫時而言，沙地的產量損失情況仍未明朗，假若設施復元進度快，地緣衝突沒有明顯惡化，紐約油價可能在55至65美元區間徘徊。

巴克萊分析員Amarpreet Singh認為，市場從未預期有沙地設施大範圍被襲，因此有關溢價暫難估計。他預料，布蘭特油價可能上試75美元。

高盛預測，如果沙地需較長時間才可讓產量復元，布蘭特油價可能上試75美元。

同時，市場關注美國與沙地是否對伊朗實施報復措施。Again Capital的John Kilduff認為，一旦沙地與美國決定對伊朗全面開戰，油價可能挑戰100美元。