國際財經

沙地阿拉伯石油設施受襲，引發油價大幅飆升逾一成，市場憂慮可能拖累全球經濟放緩。美股周一扭轉之前連升8個交易日的氣勢，三大指數均向下。歐洲股市亦走低，美滙則轉強。

道指昨天一度挫186點，即市低見27032點；收市仍跌142點或0.52%，報27076點；早段一度高見盤中高位27172點，跌幅只有46點。標指下滑0.31%，收報2997點。納指回吐0.28%，收報8153點。歐洲Stoxx 600指數跌0.63%；德國、英國和法國股市分別低收0.71%、0.63%和0.94%。

油價大升，對其敏感度高的航空板塊首當其衝，捷藍航空(JetBlue)和聯合航空分別跌3.05%和2.84%。美國油商Devon Energy和馬拉松石油(Marathon Oil)則抽高約12%；石油巨擘埃克森美孚和雪佛龍分別高收1.50%和2.16%，雪佛龍為升幅最大的道指成分股。標普500指數能源板塊抽高3.29%。寶潔股價下挫1.94%，為跌幅最大的道指成分股。

新iPhone預訂佳 蘋果逆漲

倫敦布蘭特期油周一在亞洲時段曾飆升19.5%，至每桶71.45美元，是有報價以來最大單日升幅；到美市收市升幅縮窄至14.6%，報每桶69.02美元。紐約期油一度狂升15.48%，美市收市漲14.7%，報每桶62.9美元。沙地阿拉伯石油設施周末遭到襲擊，影響全球5%供應，並引發該區石油供應受干擾的憂慮。

另一方面，分析師引述蘋果公司新發布iPhone 11的預售訂單數字，指開賣前市場反應不俗。蘋果公司股價收市逆市升0.53%。

此外，通用汽車(GM)股價收市跌4.25%，GM工會在合約談判破裂後宣布罷工，估計GM每天損失5000萬美元，而汽油價格上升也可能影響汽車銷售。

槓桿基金拋售 鎊滙回軟

美元和日圓走勢受惠沙地石油設施遇襲和油價飆升。美滙指數呈強，升0.41%，至98.66；日圓曾漲0.58%，其後傳出日本央行有意減息，尾段倒跌0.04%，至每美元兌108.14日圓。歐羅和英鎊雙雙回落0.64%，英鎊兌1.2424美元，歐羅兌1.1003美元。滙商指出，有槓桿基金在英國首相約翰遜會晤歐盟委員會主席容克前拋售英鎊。

地緣政治風險升溫，市場亦觀望周三儲局議息結果，刺激避險需求，黃金和貴金屬價格上揚，紐約期金收市升0.8%，報每盎斯1511.5美元；鉑金(Palladium)更創歷史新高，曾漲1.05%，至每盎斯1628.05美元，但尾段輕微倒跌。