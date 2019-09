即巿股評 港股直擊 國際財經

歐洲央行上周四(12日)議息後決定下調存款利率0.1厘,至紀錄新低的負0.5厘,是2016年3月以來首次減息;主要再融資利率(基準利率)和邊際貸款利率則維持在0厘及0.25厘。央行只調低存款利率,顯然希望盡可能把短期流動性由銀行體系「驅趕」去實體經濟領域。

歐洲央行又宣布加強「放水」力度,自11月1日開始重啟不設期限的量化寬鬆(QE)計劃,每月買債額度200億歐羅。此外,為銀行提供融資渠道的第三輪針對性長期再融資操作(TLTRO III),將由2年延長到3年。主持任內倒數第二次議息會議的行長德拉吉(Mario Draghi)於記者會表示,經濟存在顯著下行壓力,衰退風險上升,當局需要採取高度寬鬆政策應對。

德拉吉減息讓美國總統特朗普乘機借題發揮,後者在Twitter稱讚歐洲央行出手快,透過減息壓低歐羅兌「非常強勢」的美元滙價,損害美國出口貿易;相比之下,美國聯儲局只識得呆坐不動(Fed sits, and sits, and sits)。

其實,在歐洲央行公布減息前,特朗普已發文指出,「聯儲局早應把利率降到零甚至更低……因為鮑威爾和聯儲局幼稚無知,我們才落後於其他國家的做法。」(the Federal Reserve should get our interest rates down to ZERO, or less... only the naïveté of Jay Powell and the Federal Reserve that doesn't allow us to do what other countries and already doing)。他更認為,美國錯失這個一生只有一次的機會,都是鮑威爾與聯儲局官員等「笨蛋」(Boneheads)所致。

聯儲局今天(17日)開始一連兩日的議息會議,總統頻密「下旨」要求大幅減息的噪音,加上歐洲央行最新「放水」行動的外部因素,或一定程度影響聯儲局的利率政策。然而,鮑威爾向來強調,貨幣政策由經濟數據主導,近期美國經濟數據僅是好壞參半,並不足以支持較大幅度(0.25厘以上)減息。

何況,前任紐約聯儲銀行總裁兼聯儲局副主席達德利(William Dudley)不久之前在彭博新聞網站撰文,「慫恿」局方透過決策去影響2020年總統大選(暗示最低限度亦應放慢減息步伐),等同把貨幣政策滲入政治,更令鮑公左右為難。且看當地時間周三(18日)的聯儲局記者會,鮑威爾怎樣解說減息或不減息的決定。

港股方面,恒指周一低開140點,早段挫至26976點才反彈,收報27124點,跌228點。

恒指上周三受到中美就貿易戰互相釋出善意刺激而輾轉上揚,昨天回調明顯是好消息sell the fact效應使然。

附【右圖】所見,恒指已連續4天收市高於以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂,短線呈超買。與此同時,EJFQ反映強勢股買盤的強勢股指數突破了8月26日20.1%的前高位,估計恒指超買調整至10天線將有支持。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容