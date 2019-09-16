國際財經

沙地石油設施遇襲引爆中東「火藥桶」，市場避險情緒升溫，加上觀望聯儲局本周議息結果，利淡投資氣氛，美股持續向下，道指挫逾百點，油價則飆逾一成。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報27078點，跌140點或0.52%；標普500指數報2995點，跌12點或0.4%；納指報8143點，跌33點或0.41%。

沙地原油生產基地上周六遭到襲擊的消息，令全球市場感到震驚。此次襲擊使沙地的每日原油產量減少570萬桶，約為全球原油產量的5%，這是有史以​​來原油生產行業受到最大程度的干擾。分析指出，這一事件的影響暫時超過了美國聯儲局9月17日至18日貨幣政策會議的影響，即使目前美股三大股指均處於接近歷史最高水平，但此事件仍然令投資界動盪不安。

油價急漲，紐約原油期貨現時每桶報60.5美元，升5.65美元或10.3%；倫敦布蘭特期油報66.76美元，漲6.54美元或10.86%。

受國際油價大漲影響，埃克森美孚、雪佛龍、道達爾等美股原油板塊普遍攀升逾1%，其中康菲石油更升逾5%。

投資者同時密切關注聯儲局本周的貨幣政策會議，央行決策者將在本周三宣布利率決定。目前，市場廣泛預計聯儲局9月減息25點子，但其對未來計劃的看法將決定股市是否繼續保持在歷史高位，料年底前或將需再減息一至兩次。聯儲局主席鮑威爾將在周三下午參加新聞發布會，預計他將強調工業板塊及海外環境所帶來的風險，但承認美國消費及服務板塊表現堅挺。

券商Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，要破壞美股的牛市行情絕非易事，而沙地油田遇襲事件導致今日美股下挫。至於美國軍事行動升級的可能性仍然是一個重大風險，但它有可能不會發生。

歐股方面，英國富時100指數報7344點，跌23點或0.32%；德國DAX指數報12392點，跌76點或0.61%；法國CAC 40指數報5617點，跌38點或0.68%；意大利富時MIB指數報22043點，跌137點或0.62%。