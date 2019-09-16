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今日 22:43 國際財經

沙地官員傳研推遲沙地阿美IPO

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外電引述知情人士報道稱，在石油設施遭到襲擊後，沙地官員正在討論可能推遲沙地阿美(Saudi Aramco)的首次公開發行(IPO)計劃。

報道指出，沙地能源事務官員、沙地阿美的高層討論重新安排IPO時間，直到該公司將石油產量完全恢復到正常水平為止。

沙地阿美在沙地阿拉伯兩處石油設施，上周六遭無人機襲擊，造成嚴重破壞，導致沙地石油每日產量減少570萬桶，相當於全球5%的石油供應量。

另外，有熟悉沙地阿美營運的消息人士稱，要全面恢復正常石油產量，或需時數月。

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