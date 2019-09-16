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今日 18:31 國際財經

歐股中段續跌 油價飆逾8%

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沙地石油設施遇襲，地緣政治局勢風險升溫，加上聯儲局周二起一連兩日議息，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7358點，跌8點或0.12%；德國DAX指數報12399點，跌69點或0.55%；法國CAC 40指數報5620點，跌35點或0.62%；意大利富時MIB指數報21948點，跌232點或1.05%。

道指期貨暫報27103點，跌111點。

沙地阿美(Saudi Aramco)在沙地阿拉伯兩處石油設施，上周六遭無人機襲擊，造成嚴重破壞，導致沙地石油每日產量減少570萬桶，相當於全球5%的石油供應量。不過，沙地阿美據報已通知部分客戶，沙地石油設施周末遇襲造成作業中斷後，船隻已恢復油貨裝運。

美國總統特朗普表示，由於沙地阿拉伯石油設施日前遇襲，可能會影響油價，他已經授權在有需要時釋出美國戰略石油儲備(SPR)以保持市場供應良好，規模仍待確定。

英國脫歐方面，首相約翰遜稍後將與歐盟委員會主席容克在盧森堡進行工作午餐，是約翰遜今年7月就任首相以來，兩人首次會面。報道指出，約翰遜將告訴容克，英國不打算將下月31日的脫歐期限推遲。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報59.44美元，升4.59美元或8.37%；倫敦布蘭特期油報65.46美元，升5.24美元或8.7%。

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