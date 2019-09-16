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【看圖測市】中東緊張局勢降溫 美元/加元連升三日

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美國總統特朗普於上周二(9月10日)發文表示他要求國家安全顧問博爾頓(John Bolton)辭職。博爾頓一向被人認為是總統內閣中最為鷹派的成員，他的離職使美國和伊朗之間升級為軍事沖突的可能性大大降低。油價隨即受到強勁沽壓，另外上周三(9月11日)美國能源信息署(EIA)公布的精煉油庫存增加270.4萬桶，遠超市埸預期。美元/加元從五周低位1.3131開始反彈，一日內反彈幅度近80點。

除此之外，美國於上周五(9月13日)公布素有「魔鬼數據」之稱的8月零售銷售數據按月上升0.4%，超出市埸預期上升0.2%。美元/加元受美滙指數帶動延續其上升趨勢並連升三日，一度升至最高1.3285。總結上周美元/加元升幅逾150點，並以接近全周高位1.3281收市。

值得留意的是，石油輸出國家組職(OPEC)最大的原油出口國沙特的石油設施於上周末(9月14日)遭無人機襲擊，沙特當前產油量的一半均受此事件影響，原油價格暴漲10美元，美元/加元於今日(9月16日)亦裂口低開近40點，滙價目前處於1.3250水平。未來市埸應留意於周四(9月19日)凌晨2點公布的聯儲局議息結果，若聯儲局如期減息的話，將會為美元/加元帶來下行壓力。

技術分析方面，美元/加元從最低1.3131開始反彈，並於上周五(9月13日)上升至1.3285阻力水平(由9月3日高位1.3380至9月13日低位1.3131下跌浪的61.8%斐波那契回吐水平)，滙價之後隨即展開回調。另外，聯儲局於周四減息的機會十分大，因此滙價之後很可能面臨一定的下行壓力，並重新下探1.3200，甚至是9月13日低位1.3130水平。

交易策略方面，早前於9月9日所定的美元/加元買盤已取消。短期內待美元/加元回升至1.3280-1.3300區域沽出，下望1.3140，升穿1.3320止損。

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