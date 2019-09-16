國際財經

候任歐盟經濟事務委員真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)指出，即使全球無法對的「網絡稅」(web tax)達成共識，歐盟仍計劃針對數碼服務課稅。

真蒂洛尼對《意大利時報》(La Stampa)表示，他的首個任務將是能否在經合組織(OECD)及二十國集團(G20)、也就是全球的層級實施網絡稅，因這將會是最有效的解決方案。

真蒂洛尼補充稱，歐盟委員會將試圖在2020年之前達成一項協議，但若無法完成，歐盟並不打算等待，將會提出歐洲版的網絡稅。