國際財經

沙地阿拉伯石油設施遇襲，中東局勢風險升溫，加上市場關注聯儲局本周議息，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7332點，跌34點或0.47%；德國DAX指數報12393點，跌75點或0.6%；法國CAC 40指數報5613點，跌42點或0.74%；意大利富時MIB指數報22053點，跌128點或0.58%。

道指期貨暫報27105點，跌109點。

全球最大石油企業沙地阿美(Saudi Aramco)在沙地阿拉伯兩處石油設施，上周六(14日)遭無人機襲擊，造成嚴重破壞，導致沙地石油每日產量減少570萬桶，數目超過全國總數一半，亦相當於全球5%的石油供應量。由於襲擊並非一次性，國際市場憂慮沙地的產油業可能被癱瘓，原油價格可能飆升至每桶100美元。消息指出，雖然暫時不確定有關生產設施停頓時間，但肯定不是短期內解決的事，因為損毀很嚴重。

美國總統特朗普表示，由於沙地阿拉伯石油設施日前遇襲，可能會影響油價，他已經授權在有需要時釋出美國戰略石油儲備(SPR)以保持市場供應良好，規模仍待確定。有分析認為，美國或將成為真正掌控全球剩餘產能的國家，透過增加出口、或對伊朗及委內瑞拉的制裁鬆緊，控制原油供應。

路透引述消息人士稱，沙地阿美知會印度一間煉油廠客戶稱，將如期向其提供原油。據悉， 沙地阿美需要數周才能將全部產能恢復到正常水平，但大部分產能可以在幾日內恢復。

沙地產油設施遇襲事件，亦使地緣風險大幅升溫。雖然也門胡塞武裝其後承認責任，發言人宣稱發動了10次無人襲擊，但美國指控伊朗背後策動有關襲擊。伊朗隨即否認背後策動對沙地阿美設施的攻擊，並且表示無懼一戰。

沙地石油生產設施遭襲擊，市場擔心石油供應中斷，刺激油價飆升，觸及5月以來新高。紐約原油期貨現時每桶報59.01美元，升4.16美元或7.58%；倫敦布蘭特期油報65.22美元，升5美元或8.3%。