國際財經

南韓表示，沙地阿拉伯石油設施遇襲，倘因此導致原油進口形勢惡化，將考慮釋放戰略石油儲備。

南韓能源部發出聲明，稱預計自沙地的原油進口短期內不會受到影響，但如果局勢持續，可能會破壞原油供應。政府將會盡全力穩定供需情勢及價格，如果情勢惡化，會考慮釋出石油儲備。

沙地遇襲使全球石油產量減少5%。

南韓為全球第五大原油進口國，目前持有的原油及煉製油品戰略儲備約9600萬桶，其中有8200萬桶原油，其餘則是包括汽油、柴油及石腦油在內的成品油。庫存量約為90天石油需求。