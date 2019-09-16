國際財經

《日經新聞》報道，日本同意在與美國的雙邊貿易協議中，逐步取消美國葡萄酒進口關稅，這項協議預計將在本月底簽署。

報道指出，在貿易協議生效後，日本將在5至7年內逐步取消美國葡萄酒的關稅；報道並未有說明消息來源。

據報，日本對進口葡萄酒課徵收每升15%或125日圓(約9.1港元)的進口關稅，兩者取其低者。對於酒品經銷商而言，取消關稅可望把美國進口酒的成本降低約13%。

此外，日本預料將逐步調降美國牛肉進口關稅，從當前的38.5%降至2033年的9%，這項協議預計將在聯合國大會間隙簽署。