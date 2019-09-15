國際財經

德國傳媒集團Axel Springer行政總裁Mathias Doepfner接受當地報章《Sueddeutsche Zeitung》訪問時表示，計劃裁員以節省成本，但指出不屬於大規模裁員行動。

Doepfner指出，集團仍期望推動數碼業務的增長，也會增聘相關人手，但集團面對一些收入下滑的業務，則會採取節流及重整措施。

他表示，旗下報章《Bild and Welt》會是受到波及的分支之一。

上月，美國私募基金KKR成為Axel Springer的最大股東。