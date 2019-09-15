國際財經

沙地阿拉伯的石油設施遇襲，改變了全球原油供求情況，以致美國股市本周首要焦點，也由聯儲局議息轉為油價變化。不過，聯儲局與其他央行議息的結果也是不容忽視的。

綜合專家分析，本周市場首個焦點，是沙地阿拉伯在上周六遭到襲擊一事對油價的衝擊。沙地的有570萬桶日產量的設施短期內難以恢復，意味全球原油供應量最少有5%暫時消失。美國指責伊朗背後策劃今次襲擊沙地的行動，但伊朗否認指稱。

哥倫比亞大學全球能源政策中心總監Jason Bordoff預期，油價將因而急升，但美國很可能釋出戰略性原油儲備，以紓緩市場供應不足。

第二個焦點，是聯儲局周二與周三的議息會。根據期貨資料，市場預期聯儲局減息0.25%的可能性是78.5%，藉以確保美國經濟在中美兩國貿易爭拗、英國脫離歐盟等不明朗因素下，經濟下行風險可望降低。霸菱證券指出，聯儲局勢必減息，以便確保紓緩經濟下行壓力。

第三個焦點，是周四的全球多間央行議息結果。當天議息的央行包括日本、英國、挪威與瑞士。日本、英倫銀行與瑞士央行預期維持基準利率不變，但英倫銀行的會後聲明可能談及英國脫離歐盟對經濟的衝擊。挪威央行預期加息。

第四個焦點，是貿易談判進展。中美兩國初級貿易談判代表將於本周繼續進行對話，為10月時的高級別會議作好準備。投資者將關注談判進展，因為擔心上周顯示的樂觀形勢隨時有變。

中國將於周一公布工業產值、零售貨值與固定資產投資等數據，可能揭示在貿戰下的經濟情況。

第五個焦點，是經濟數據與藍籌業績消息。美國本周的重要數據，主要涉及樓市，包括新屋動工與二手樓銷售。業績消息方面，最觸目的是聯邦快遞周二的業績。

其他經濟數據方面，德國周二公布ZEW指數；英國也會公布通脹數據；加拿大則公布通脹與零售數據。