美國聯合汽車工人工會(UAW)公布，與通用汽車(GM)無法就新勞資協議達成共識，將於當地時間周日午夜開始罷工。
UAW副總裁Terry Dittes在聲明內指出，與GM無法在薪酬、福利與臨時工等問題上達成協議，4.8萬個在GM工作的工會成員將於周日午夜後開始罷工。不過，有850個GM維修部工人已經在離開工作崗位，展開罷工行動。
這是GM在12年來首度發生罷工情況。
該工會前一天指出，雙方無法就延長上周六屆滿的勞資協議達成臨時安排，但未有公布罷工。
GM暫時未有作出回應。
今日 04:16 國際財經
美國聯合汽車工人工會(UAW)公布，與通用汽車(GM)無法就新勞資協議達成共識，將於當地時間周日午夜開始罷工。
UAW副總裁Terry Dittes在聲明內指出，與GM無法在薪酬、福利與臨時工等問題上達成協議，4.8萬個在GM工作的工會成員將於周日午夜後開始罷工。不過，有850個GM維修部工人已經在離開工作崗位，展開罷工行動。
這是GM在12年來首度發生罷工情況。
該工會前一天指出，雙方無法就延長上周六屆滿的勞資協議達成臨時安排，但未有公布罷工。
GM暫時未有作出回應。
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