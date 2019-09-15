國際財經

美國股市本周焦點，肯定是聯儲局議息會。專家指出，除了普遍預期的減息決定外，市場最關注的是，聯儲局日後的利率走勢，如果消息欠佳，股市可能出現調整。

美國主要股市指數上周以創挨近新高水平收市，State Street Global Advisors首席投資總監Michael Arone指出，多項利好因素刺激美國股市造好，包括中美兩國貿易談判有進展、多國央行減息、經濟數據利好，以及聯儲局將步其他央行後塵而減息等等。

一般相信，聯儲局在周三議息會結束後，將公布減息四分之一厘的決定。不過，聯儲局會後聲明如何評論未來利率走勢，將是更重要的指標。Arone認為，如果聯儲局在聲明內沒有展現進一步減息的意願，股市將可能借勢調整，因為市場已預期有連串減息。不過，他相信，聯儲局不會限制本身的政策決定，因此不會提及多次減息可能，而此舉將導致股市回落。

NatWest Markets高級分析員Kevin Cummins認同，聯儲局減息0.25%是最有可能的結果，而他預期，會後聲明可能顯示7月以來的經濟活動有所放緩，勞動市場良好，令到當局似乎暗示尚有減息空間，利率預測表則可能反映半數委員認同有進一步減息的需要，但半數則不贊同，顯示10月可能不會減息，以致股市有厲害波動。

事實上，聯儲局在今次議息時，委員們可能有更大的爭議，因為部分委員早前已表明，不覺得美國經濟很惡劣，需要即時減息救亡，因此反對票可能較7月時的2票更多。同時，聯儲局又要面對市場及政治壓力，包括美國10年債券孳息率的下滑帶來的壓力，以及美國總統特朗普的壓力。

另外，展望本周，沒有很多美國經濟數據公布，較具瞄頭的是周一公布的紐約州製造業指數，周二則有工業產值；周三有房屋動工；周四有二手樓銷售與費城製造業指數。

此外，Arone相信，中美兩國貿易消息依然是主導後市的重要因素，如果貿談進展未如預期，大市將進一步受壓。