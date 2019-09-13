國際財經

美股周五個別發展。美中貿易關係有改善，加上美國新公布的消費數據理想，道指早段曾升95點，盤中高位觸及27277點，收市回順；標指與納指則反覆偏軟，科技股受蘋果股價下滑拖累。歐股向好，美滙則走軟。

道指「八連升」，收市漲37點或0.14%，報27219點；標指微跌0.07%，收報3007點；納指則下滑0.22%，收報8176點。美國國會眾議院委員會調查蘋果和亞馬遜等科網龍頭公司的市場壟斷行為，拖累科技股表現，標指科技股指數下滑0.67%，蘋果股價插水1.94%。

科企受查 納指下跌

歐洲三大股市造好，德、英、法三地股市分別升0.47%、0.31%和0.22%。

中美雙方就貿易問題互釋善意，貿易敏感的重型機械股Caterpillar和飛機製造商波音收市分別升1.10%及1.54%；晶片股應用物料和超微(AMD)亦分別上揚0.20%和1.59%；不過，英特爾回落0.89%，費城半導體指數倒退0.32%。

美國最新經濟數據理想，商務部公布8月零售銷售按月增長0.4%，較預期的0.2%升幅大，同時7月份零售升幅向上修訂0.1個百分點至0.8%，意味美國消費需求仍穩健。此外，密歇根大學公布的9月消費信心指數初值報92點，按月升2.2，高於市場預期的90.8點。

貿易戰暫時緩和，美滙指數一度下滑至一個月低位97.998，但在零售數據出爐後，尾段跌幅收窄至0.13%，重上98；美元兌日圓微跌0.01%，報108.1日圓。英鎊兌美元顯著造好，曾漲至1.2505美元的7周高位，升幅達1.41%；歐羅受惠短線補倉盤支持一度漲0.43%，報1.1111美元，尾段回順升0.14%。

市場預期聯儲局下周減息機會大，紐約12月期金一度高見每盎斯1516.6美元，收市倒跌0.5%，報1499.5美元。油價表現反覆，紐約期油跌0.4%，收報每桶54.85美元；布蘭特期油亦插0.3%，收報每桶60.22美元。