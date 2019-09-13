國際財經

中美續在貿易談判釋出善意，加上美國8月零售銷售勝預期，道指中段靠穩。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報27255點，升73點或0.27%；標普500指數報3014點，升5點或0.18%；納指報8201點，升6點或0.08%。

中美貿易關係出現緩和跡象。美國總統特朗普表明，可能考慮與中國達成臨時貿易協定，但期望與中國達成更大規模的貿易協定，又預期中方會採購大量美國農產品。美國農業部確認中國採購20.4萬噸美國大豆。

新華社引述發改委及商務部消息稱，中方支持相關企業從即日起，按照市場化原則和世貿(WTO)規則，自美國採購一定數量大豆及豬肉等農產品，國務院關稅稅則委員會將對上述採購予以加徵關稅排除。

數據方面，密歇根大學9月美國消費者信心指數初值為92，預期為90.9。美國8月零售銷售按月增加0.4%，高於預期增加0.2%。

另外，美國7月企業庫存按月升0.4%，升幅略高於預期的0.3%。美國8月出口物價按月下降0.6%，預期為下降0.2%；進口物價按月下降0.5%，預期為下降0.4%。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報54.95美元，跌0.14美元或0.25%；倫敦布蘭特期油報60.26美元，跌0.12美元或0.25%。