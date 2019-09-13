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對於港交所(00388)提出的296億英磅收購提議，英國倫敦證券交易所(LSE)指出，併購建議存在根本性缺陷，不值得作進一步協議，因此董事局一致否決有關建議，並繼續致力收購財經資訊平台Refinitiv。

倫交所指出，在8月1日宣布以270億美元收購Refinitiv，目的是發展成為領先金融市場基建供應商，因此港交所的收購建議與該所的策略不同。同時，不相信港交所可為其提供長期在亞洲及中國的上市及交易平台，寧願與上交所直接發展相互受惠的夥伴關係。

另外，倫交所認為，港交所的董事會架構及與港府的關係是複雜的事情，因此收購建議存在高度不明確性。由於收購建議大部分以發行港交所股份支付，香港目前的情況，會影響港交所的長期投資前景及策略。

《金融時報》早前引述消息指出，港交所願意考慮提高併購建議的現金部分比例，改變現時以股份合併為主的提案。

港交所周三向倫交所提議，以每股倫交所集團股份將收到2045便士現金及2.495股新發行的港交所股份。建議交易反映每股倫交所集團股份約8361便士的價值，即倫交所集團的全部已發行及將發行的普通股本的價值約為296億英磅，而條件之一是倫交所放棄對Refinitiv的收購交易。