國際財經 即巿股評

歐洲央行行長德拉吉臨離別前大放彩蛋，不單將存款利率降0.1厘至負0.5厘，更推無限期打嗎啡量寬(QE)計劃，雖然每月金額200億歐羅遜市場預期，但整體仍是落重藥谷經濟，歐洲股市卻唔領情，老大德國及法國各升0.4%，西班牙更只升0.3%。

美國總統特朗普突然大發慈悲，先怒炒極硬鷹派二撇雞博爾頓(John Bolton)後，不單對伊朗政策轉温和，連對華政策亦變，昨日在白宮向記者表示，考慮與中國達成臨時貿易協定，令美股一升再升，道指連升第七個交易日，更創5月後最長升市，反映美股更全面的標普，隔晚也升0.3%，收3009，只相差歷史高位3027點或0.6%。

小心聯儲局下周突變鷹

早排已經分析股市有機會回升，因全球債息早前低得太癲，採用Multi strategy基金會沽債買股所致，美股好容易會再創新高，但股市彈幾遠便要看美國十年債，本欄周三《燈變黃燈小心轉紅燈》就指，十年債息與50天線愈行愈近，股市反彈轉至黃燈。

最新情況是債息已升穿50天線1.78厘，當然可能會再推高多少少，抽到1.8厘附近，但大型降軌力壓下，睇怕再難以突圍，預警股市反彈差唔多，喺時候食糊落車。

更何況，下周聯儲局將會議息，利率期貨預兆無望會劈半厘，因有98.3%機會減四分一厘，但減息下，加上債息從低位反彈唔少，採用多類資產策略的基金會重投債市，同埋美股大有機會短期創新高，白鴿局點都會例牌魚蝦蟹扮鷹，大隻講宣稱減息步伐放慢以管理市場預期，一旦依照此劇本發展，市場先生又點會收貨，屆時股市恐怕會再度回落。

今日本港汽車股特別醒，全因內地貴陽市取消汽車限購，連同之前海南也推類此政策，有內地分析認為將可推動汽車市場銷量增加50萬輛，即佔內地總汽車銷量貢獻約2%。

中國連續十年汽車產銷量世界第一，以每個人計汽車作為樓以外銀碼最大的產物，加上行業覆蓋又闊又廣，涉及塑膠、金屬、電子等，還有汽車保險及金融，阿爺打鑼打鼓谷內需，首選篤定汽車業。

短期汽車股張圖的確有勢，惟股市一旦逆轉，加上汽車股大多超買，無可避免會當災，正所謂買嘢要買強勢，曲線投資就正如之前講過買鈀金。

鈀金睇升兩成

鈀金擁雙重國籍，一面是受惠汽車政策(詳細可睇番《鈀金有博大霧空間》及《貴金屬輪流炒 冷敲鈀金》)，其次鈀金是貴金屬之一，昨日歐洲大放水，一度挾高金銀價，鈀金更趁亂突圍破之前高位1614.88美元(圖一)，兼且仲要創埋新高，最高見過1623.6美元。

更何況，買汽車股都要睇邊間得定唔得，買鈀金就無呢個煩惱，因為無論是吉利(00175)、廣汽(02238)、東風(00489)、長汽(02333)、華晨(01114)定北汽(01958)，又或者喺豐田、本田、寶馬、平治定凌志，每架車的催化器都要用到鈀金。

之前講買鈀金可留意隻美國上市的ETF(上市編號:PALL)，現時鈀金價稍為回順，執筆時造1612美元，在阿爺拱照汽車產業下，鈀金有望再升兩成，即衝上1900美元樓上，折合PALL可升至約183美元，以跌穿20天線，即143美元止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。