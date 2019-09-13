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受歐洲央行寬鬆政策預期以及疲弱經濟數據拖累，歐羅/美元於上周二（9月3日）一度刷新逾27個月低位至1.0923。然而，同日美國供應管理協會（ISM）公布的8月製造業指數為49.1，遠低於市埸預期51.2。在美滙指數大跌之下，歐羅/美元開始由低位反彈，直至上周四（9月5日）滙價一度反彈近160點至最高1.1082。

然而，美國於上周四（9月5日）公布包括8月ADP就業人數的多個經濟數據遠優於預期，在美滙指數重新走強之下，歐羅/美元升勢亦開始乏力。更重要的是，本周四（9月12日）歐洲央行宣布將歐羅區9月存款利率下調0.1%至負0.5%。歐洲央行行長德拉吉（Mario Draghi）在其後的政策聲明中措辭悲觀，並下調其對經濟增長以及通脹的預期。歐羅/美元大幅插水逾100點至最低1.0924，並逼近9月3日低位1.0924。

不過，事實上歐洲央行下調存款利率0.1%的舉動，仍然不及市埸預期下調0.2%。另外，在歐洲央行寬鬆政策盡數公佈後，利空消息似乎出盡，因此歐羅重新受到買盤支持，滙價形成V形反彈趨勢，當日內已收復下調利率後的所有跌幅，今日（9月13日）滙價更進一步升至最高1.1107，創兩周新高。

技術分析方面，歐羅/美元兩度跌至1.0920區域均受到強勁支持而反彈，有機會滙價已在短期利空出盡的情況下成功築底（小雙底），若滙價成功升穿通道頂部1.1100並企穩其上，後市有機會進一步升至1.1240附近水平。但若滙價受制於1.1100之下，後市仍有機會再度回落挑戰前低1.0920水平。

交易策略方面，我們根據9月2日策略於1.0940建立的歐羅/美元買盤（上望1.1100，跌穿1.0890止損）已於1.1100平倉，獲利160點。短期內待歐羅/美元回升至1.1110-1.1130區域沽出，下望1.0950，升穿1.1150止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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