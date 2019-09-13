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今日 16:13 國際財經

WeWork傳納斯達克上市 下周路演

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辦公室共享服務供應商WeWork母公司We Company據報已選中納斯達克交易所(Nasdaq)作為其上市地點，並計劃對公司治理結構進行全面改革，以應對投資質疑。

《華爾街日報》引述消息人士指出，WeWork將於下周開始IPO路演，並在9月23日開始的一周上市。

據悉，WeWork將在下周前為其IPO設定一個初步的價格範圍，正如此前媒體報道，其目標估值可能降至200億美元以下，遠低於今年較早時一輪融資中獲得的470億美元估值。

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