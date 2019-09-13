國際財經

歐洲央行減息並重啟QE，將實行大規模購買債券計劃，市場亦憧憬中美兩國貿易談判有進展，惟英國脫歐前景未明朗，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時44分，英國富時100指數報7345點，升1點或0.01%；德國DAX指數報12423點，升13點或0.11%；法國CAC 40指數報5652點，升9點或0.17%；意大利富時MIB指數報22125點，升42點或0.19%。

道指期貨暫報27266點，升82點。

中美貿易關係出現緩和跡象。美國總統特朗普表明，可能考慮與中國達成臨時貿易協定，但期望與中國達成更大規模的貿易協定，又預期中方會採購大量美國農產品。其後，CNBC引述美國白宮一名高級官員稱，特朗普政府「絕對不會」(absolutely not)考慮與中國達成臨時的貿易協議。

美國財長努欽透露，特朗普隨時可以與中國達成協議，希望協議最終對美國工人有利，而香港問題絕對不是對華貿易談判的組成部分。但他補充稱，特朗普準備在貿易談判中，保持甚至提高對中國輸美商品的關稅。

中方則據報為尋求突破，計劃以雙軌方式展開談判，希望兩國談判範圍縮小至貿易，由另一隊伍磋商華為等更棘手的國安議題，以擺脫目前的僵局。另外，路透引述消息人士稱，中美兩國下月重啟高級別貿易談判之前，中國入口商購買最少相當於10艘船數量的美國大豆，為6月底以來最多。

歐洲央行周四舉行議息會議，一如預期推出5項措施刺激經濟，宣布減息0.1厘，又重啟量化寬鬆(QE)買債放水，並更改前瞻指引，變相無限期實施寬鬆措施。行長德拉吉表示，歐羅區經濟正在放緩，而且面對下行風險，有必要動用所有可用的政策工具。

石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯為首非油組國家組成的OPEC+聯席部長級監督委員會(JMMC)周四舉行會議後發表聲明，表示履行減產承諾比率為136%，重申維持減產承諾，但沒有提及進一步減產。市場原先揣測，在美國可能解除伊朗制裁的傳聞導致油價急跌後，OPEC+可能討論進一步減產。

貿易戰氣氛緩和，惟OPEC+未決定進一步減產，油價個別發展。紐約原油期貨現時每桶報55.12美元，升0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報60.36美元，跌0.02美元或0.03%。