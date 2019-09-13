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今日 14:49 國際財經

日股升1.1%九連揚 本周累漲3.7%

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美股隔晚造好，三大指數逼近歷史高位，因歐洲央行減息並重啟量化寬鬆(QE)措施，加上中美貿易緊張關係緩和，推動亞太區股市走高。

美國總統特朗普政府考慮與中國制定臨時貿易協議，雖然其後遭白宮官員否認，但市場仍然憧憬中美談判或有突破，貿易戰氣氛緩和，刺激日本股市連續第9日上揚。日經平均指數收報21988點，漲228點或1.05%。

日股本周累漲3.72%；連升兩周，累漲6.2%。

澳洲股市亦靠穩，澳洲普通股指數收報6777點，升11點或0.17%。

南韓今日假期，金融市場休市。

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