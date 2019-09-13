國際財經

美國億萬投資富豪兼股壇大鱷伊坎(Carl Icahn)，據報正計劃離開居住了幾十年的紐約，於明年3月底把居所和生意都搬到佛羅里達州，以避開紐約州的高稅收。

路透引述消息人士指出，伊坎對在紐約工作感到厭倦，近年來一直都在考慮離開紐約。據悉，伊坎數月前向投資旗艦Icahn Enterprises員工表明，計劃在明年3月底關閉曼哈頓辦公室，並在邁阿密附近開設一個新辦公室。而伊坎在當地有一座房子。

消息指出，伊坎將向決定跟隨他的員工提供5萬美元(39萬港元)搬遷津貼，並向不願意離開紐約的員工支付遣散費。據悉，伊坎目前在紐約僱用了大約50人，其中超過一半的人將跟隨他遷往邁阿密，包括部分律師和投資組合分析師。

佛羅里達州是美國7個沒有個人所得稅的州之一，而紐約的最高個人所得稅率是8.82%，前者的企業稅率為5.5%，後者是6.5%。不過，報道引述認識伊坎的人表示，對伊坎來說，搬家的原因更多的是生活方式，而不是稅收。而紐約的生活方式已讓伊坎心生厭倦，他冬天住在在佛羅里達州的時間愈來愈長，並正考慮出售他在紐約的房子。

伊坎是一系列離開美國東北部大城市遷往以低稅收著稱的佛羅里達州的金融界精英之一，此前有億萬富翁對沖基金經理鍾斯(Paul Tudor Jones)和創立美國對沖基金Appaloosa的泰珀(David Tepper)亦已搬至佛州。

伊坎目前在全球富豪榜上排名第47位，身家估計達204億美元(1591.2億港元)。