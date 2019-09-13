國際財經

美國國會眾議院運輸委員會主席Peter DeFazio與航空附屬委員會主席Rick Larsen發表聲明，要求波音飛機公司行政總裁(CEO)容許僱員接受委員會的約見。

兩人指出，波音已經向委員會提供大量文件，以及高層對事件的看法，現時是約見僱員的合適時間，以便委員會了解更多審批737 MAX飛機的過程。

波音回應稱，對於委員會在該公司全面合作後仍作出上述要求感到失望，而集團將繼續以高透明度及負責任態度與委員會合作。

據悉，波音提供了30萬頁的文件。