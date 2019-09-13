熱門：

今日 09:30 國際財經

美國會委員會查737 MAX 促波音容許約見僱員

放大圖片

美國國會眾議院運輸委員會主席Peter DeFazio與航空附屬委員會主席Rick Larsen發表聲明，要求波音飛機公司行政總裁(CEO)容許僱員接受委員會的約見。

兩人指出，波音已經向委員會提供大量文件，以及高層對事件的看法，現時是約見僱員的合適時間，以便委員會了解更多審批737 MAX飛機的過程。

波音回應稱，對於委員會在該公司全面合作後仍作出上述要求感到失望，而集團將繼續以高透明度及負責任態度與委員會合作。

據悉，波音提供了30萬頁的文件。

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。