美國國會眾議院運輸委員會主席Peter DeFazio與航空附屬委員會主席Rick Larsen發表聲明，要求波音飛機公司行政總裁(CEO)容許僱員接受委員會的約見。
兩人指出，波音已經向委員會提供大量文件，以及高層對事件的看法，現時是約見僱員的合適時間，以便委員會了解更多審批737 MAX飛機的過程。
波音回應稱，對於委員會在該公司全面合作後仍作出上述要求感到失望，而集團將繼續以高透明度及負責任態度與委員會合作。
據悉，波音提供了30萬頁的文件。
今日 09:30 國際財經
美國國會眾議院運輸委員會主席Peter DeFazio與航空附屬委員會主席Rick Larsen發表聲明，要求波音飛機公司行政總裁(CEO)容許僱員接受委員會的約見。
兩人指出，波音已經向委員會提供大量文件，以及高層對事件的看法，現時是約見僱員的合適時間，以便委員會了解更多審批737 MAX飛機的過程。
波音回應稱，對於委員會在該公司全面合作後仍作出上述要求感到失望，而集團將繼續以高透明度及負責任態度與委員會合作。
據悉，波音提供了30萬頁的文件。
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