國際財經

歐洲央行總裁德拉吉力促恢復歐央行債券購買計劃，據悉卻遭到德國和法國央行行長，以及至少一名歐洲央行執委的反對。

路透引述3位消息人士指，德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)、法國央行行長德加洛(Francois Villeroy de Galhau)，以及曾被視為德拉吉關鍵盟友的歐洲央行執委科爾(Benoit Coeure)均反對有關決定。但由於反對的人數較少，有關問題並無提交表決。

歐洲央行、德國央行和法國央行均拒絕評論事件。