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努欽:香港問題非對華貿談組成部分

美國財長努欽稱，香港問題絕對不是對華貿易談判的組成部分。另有消息指，中國尋求縮小談判範圍至局限於貿易，抽離棘手的國家安全問題；國務院副總理劉鶴稱，中美工作層將於下周見面。不過，「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)預料，明年11月美國總統大選前，中美難以達成協議。

特朗普料中國會採購大量美農產品



美國總統特朗普在Twitter貼文，預期中國會採購大量美國農產品。路透消息稱，中國購買最少60萬噸美豆。美國財長努欽表示，特朗普準備在談判中，保持甚至提高對中國輸美商品的關稅。

歐央行減息0.1厘 11月重啟QE



歐洲央行議息後推出5項措施刺激經濟，宣布減息0.1厘，又重啟QE買債放水，並更改前瞻指引，變相無限期實施寬鬆措施。行長德拉吉稱，歐羅區經濟衰退的可能性較低，但已有所上升。

特朗普:歐央行反應快 聯儲則沒有動作



特朗普在Twitter貼文，指歐央行減息反應很快，試圖讓歐羅貶值的行動成功了，對美國出口造成損傷，聯儲局則沒有動作。

貿談趨樂觀 道指收市漲45點



特朗普政府考慮與中國制定臨時貿易協議，其後遭白宮官員否認，但市場仍憧憬談判或有突破，加上歐洲央行公布寬鬆政策，消息對美股有支持，道指曾升169點，但也一度倒跌32點，收市仍漲45點或0.17%；標指和納指分別上揚0.29%及0.30%。蘋果回吐0.23%；波音與Caterpillar分別下滑1.91%和1.01%；Visa則抽高1.71%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部8月CPI按月放緩至升0.1%，按年亦放慢至升1.7%；核心CPI按月升0.3%，按年漲2.4%，均高於預期。財政部8月預算赤字按年減少7%。上周首次申領失業救濟人數減少1.5萬人，至20.4萬人，低於估計。

￭ 美元兌歐羅早段造好，尾段倒跌0.5%；美元兌日圓反彈0.27%；美滙指數挫0.28%，至98.37。

￭ 紐約期金收市升0.3%，每盎斯報1507.4美元；期鈀升3.1%，再創紀錄新高。

￭ OPEC+開會未提減產，紐約期油收市挫1.2%；布蘭特期油跌0.7%。

￭ 博通第三季純利按年跌40.4%，每股經調整盈利5.16美元，收入升9%至55.2億美元，預期分別為5.13美元與55.2億美元。

￭ 英國股市收市升0.09%；德國漲0.41%；法國攀高0.44%。

￭ 美國警告沙地阿拉伯、阿聯酋與巴林，指使用華為產品建構5G網絡，或構成國家安全隱患。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27147點，較昨日恒指收市高水59點。

￭ ADR港股比例指數報27088點，較港收市高不足1點。

￭ 眾安在綫(06060)首8個月原保險保費收入按年升19%。

￭ 越秀交通(01052)以現金59.99億元人民幣，收購湖北3條高速公路股權。

￭ 第一太平(00142)擬分拆菲律賓醫院業務MPHHI上市。

￭ 新創建(00659)悉售首都機場(00694)約1.202億股，套現約7.81億元。

￭ 新地(00016)南昌站匯璽III周四首天收票，突加推匯璽低座36伙，實用面積1624至1960方呎，以最高21%折扣計算，折實平均呎價26254元，下周一率先發售8伙。