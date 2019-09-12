國際財經

被稱為OPEC+的石油出口國組織與俄羅斯等其他產油國，周四開會後未有就進一步減產達成協議，牽動國際油價下滑。

紐約10月期油收市跌66美仙或1.2%，每桶報55.09美元，是9月3日以來最低。倫敦布蘭特11月期油收市跌43美仙或0.7%，每桶報60.38美元。

較早時，OPEC+聯席部長級監督委員會(JMMC)周四舉行會議後發表聲明，表示履行減產承諾比率為136%，重申維持減產承諾，但沒有提及進一步減產。市場原先揣測，在美國可能解除伊朗制裁的傳聞導致油價急跌後，OPEC+可能討論進一步減產。

有傳媒引述阿曼石油大臣Mohammed bin Hamad al-Rumhy稱，OPEC+將於12月才討論進一步減產可能性。JMMC下一次會議將於12月4日舉行，OPEC與OPEC+會議則分別在12月5日至6日舉行。

外電報道，大部分參加JMMC會議的成員均認同，要應對近期不利油價的因素，包括伊朗原油可能重返市場。

Price期貨高級分析員Phil Flynn指出，OPEC+正持續增產，令到履行減產協議比例正在下降，此舉對油價不利。

另外，國際能源機構(IEA)表示，非OPEC產油國明年供應量預期每日增加230萬桶，高於今年的190萬桶，而今明兩年全球需求增長分別是110萬桶與130萬桶。消息進一步不利油價。