國際財經

據彭博報道，特朗普政府考慮與中國制定臨時貿易協議，其後遭白宮官員否認，但市場仍然憧憬中美談判或有突破，對股市有支持，美股道指連升第七個交易日。

道指周四最多曾升169點，盤中高見27306點；收市收窄升幅，反覆只漲45點或0.17%，報27182點；早段一度倒跌32點，即市低見27105點；標指和納指分別上揚0.29%及0.30%。現時道指與標指距離歷史紀錄高位分別只欠約0.7%和0.5%，納指只欠1.6%。個別股份方面，蘋果先升後回吐0.23%；波音與Caterpillar都分別下滑1.91%和1.01%；Visa抽高1.71%，為表現最強的道指成分股。

美國財長努欽在CNBC訪問中透露，總統特朗普隨時可以與中國達成協議，但希望最終對美國工人有利。

歐洲央行周四舉行議息會議，一如預期推出5項措施刺激經濟，宣布減息0.1厘，又重啟量化寬鬆(QE)買債放水，並更改前瞻指引，變相無限期實施寬鬆措施。行長德拉吉表示，歐羅區經濟正在放緩，而且面對下行風險，有必要動用所有可用的政策工具。

就業數據佳 通脹仍溫和

美國商務部公布，由於能源價格下跌，美國消費物價指數(CPI)8月按月上升0.1%，升幅低於7月的0.3%；按年升1.7%，亦低於前月的1.8%。至於核心CPI(不計較為波動的食物和能源價格)則連續第三個月向上，8月按月漲0.3%，高於預期的0.2%；按年計則上升2.4%，是去年7月以來最大按年升幅，同時也高於預期的2.3%。

美國首次申領失業救濟人數上周減少1.5萬人，至20.4萬人，是4月以來最低的水平，而且低於市場估計的21.5萬人，反映就業市場仍然強勁。

美元兌歐羅早段造好，尾段倒跌0.5%，報1.1065；美元兌日圓反彈0.27%；美滙指數挫0.28%，至98.37。

另外，歐央行重推量寬措施利好金價，紐約期金收市升0.3%，每盎斯報1507.4美元。

減產無聲氣 紐油挫逾1%

由石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯為首非油組國家組成的OPEC+周四開會，但沒有提到進一步減產，反而集中討論如何讓尼日利亞和伊拉克遵守已承諾的生產配額。油價受累，紐約期油收市報每桶55.09美元，挫1.2%；布蘭特期油亦跌0.7%，至60.38美元。